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| | Подписчики раскритиковали новогоднее блюдо мамы из «Дома-2» Ирины Агибаловой

Подписчики раскритиковали новогоднее блюдо мамы из «Дома-2» Ирины Агибаловой

Сегодня, 12:47
Ирина Агибалова является одной из возрастных участниц проекта «Дом-2» и по совместительству матерью других участниц телестройки: Маргариты Агибаловой и Ольги Гаджиенко. Однако фолловеры знают ее скорее как интернет-кулинара. Она часто публикует на своей страничке в соцсети рецепты своих коронных блюд, одним из которых является омлет.

Подписчики раскритиковали новогоднее блюдо мамы из «Дома-2» Ирины Агибаловой

 

Подписчики не всегда согласны с тем, что ее омлет действительно является уникальным блюдом, но уже смирились с тем, что Ирина называет его своей «фишкой». Теперь участница телестройки решила удивить поклонников проекта рецептом запеченной курицы. Несмотря на то, что Агибалова представила курицу, как шедевр, подписчики не спешили награждать ее овациями.

 

По их мнению, знаменитость просто испоганила отличное блюдо. Особенно их разочаровало то, что участница реалити-шоу испортила курицу породы корниш, которая славится своей дороговизной и отличными вкусовыми качествами. Фолловеры предположили, что подгоревшую птицу если кто и попробует, то все праздники промучается изжогой и несварением желудка.
Дарья Светозарова
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