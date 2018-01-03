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| | Квартиру Ксении Собчак заминировал неизвестный

Квартиру Ксении Собчак заминировал неизвестный

Сегодня, 12:29
Ксения Собчак ожидает год, наполненный сюрпризами. Первым из таковых стал звонок, поступивший от неизвестного, который признался в том, что квартира знаменитости заминирована.
 

Квартиру Ксении Собчак заминировал неизвестный

 

«Я подозреваю, что год будет полным сюрпризов! Они начались уже с первого дня. Неизвестный человек, у которого, по всей видимости, есть доступ к моим личным данным, заявил, что моя квартира заминирована. Это, наверное, неизвестная мне традиция, когда эвакуируют целый дом, а лично к тебе приходят с собаками. По факту звонка заведено уголовное дело, и я уверена, что это только начало», - заявила Собчак, опубликовав селфи с обеспокоенным лицом.
 
Недавно Собчак также заявляла о том, что планирует переименовать мост или улицу в честь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. По словам журналистки, спустя все прошедшее с момента трагедии время, московские управленцы не сделали ровным счетом ничего, чтобы почтить память погибшего политика.

Николай Офицеров
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