Квартиру Ксении Собчак заминировал неизвестный

Квартиру Ксении Собчак заминировал неизвестныйСегодня, 12:29
Журналист и политик Ксения Собчак недовольна тем, что московские управленцы ничего не сделали, чтобы почтить память Бориса Немцова.
Недавно телеведущая Ксения Собчак высказалась о политике оппозиционера Бориса Немцова. Как выяснилось, после заявления светской львицы ей начали приходить
Известная телеведущая Ксения Собчак разместила фотографию с места убийства политика Бориса Немцова. Как пояснила журналист, она была близким другом погибшего.