Поклонники переживают за ребенка Анны Седоковой

Артистка Анна Седокова самостоятельно воспитывает троих детей, двух дочерей и маленького сына. Однако на днях поклонники забеспокоились о дочери певице Монике, о чем и стали активно писать в Instagram.

Светлана Славянская

Дело в том, что Анна Седокова в последнее время в своем микроблоге стала показывать лишь старшую дочь Алину и сына Гектора, однако маленькой Моники давно не видно. «А что с Моникой? Где она?», «Что-то Монику не видно давно», - комментировали поклонники по снимком Седовокой.Сама певица попросила не беспокоиться и скоро сама Моника появиться в микроблоге своей знаменитой мамы. Также Анна Седокова поздравила своих подписчиков с Новым годом: «Мы вас сильно-сильно обнимаем и поздравляем с праздниками! Я, Алинка, Гектор и Мо! И мы так хотим, чтобы все прекратили ругаться и жили дружно. Мы понимаем, что это сложно, но давайте очень-очень постараемся!».