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| | Лена Миро поделилась своим отношением к удаче

Лена Миро поделилась своим отношением к удаче

Сегодня, 12:15
Популярная блогерша Лена Миро рассказала своим поклонникам о том, что удача обычно минует её стороной, а это, по мнению обозревателя, лишь является результатом отношения к ней. Также Миро поведала о тех, которым удача способствует больше всего, тем, кто в неё верит.

Лена Миро поделилась своим отношением к удаче

 

По словам Лены Миро, у неё есть подруга по имени Светлана. Лена также пояснила, всё, что есть у неё в жизни, является результатом кропотливого труда и её стараний, так как она привыкла добиваться своего, а не ждать, пока оно само придёт к ней в руки. Также блогерша заметила, что её подруге всю жизнь всё доставалось легко, без особых усилий. Светлана, на обладая особым интеллектом и выдающимися физическими данными, умудрилась выйти замуж за миллионера.

Также Лена рассказала, что после просмотра киноленты под названием «Секрет», Светлана искренне поверила, что всё, чего мы желаем, можно получить, лишь веря в это. По словам автора, данная идея сама по себе абсурдна, однако, её подруга своим жизненным путём доказывает, что удача действительно сопутствует тем, кто в неё верит.
Александр Вест
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