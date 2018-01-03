По словам Манукяна, на этом информационном ресурсе не показывают новых артистов, а зациклились на старых. Людям надоели «пошлые шуточки» и гламурные лица. Зрители хотят видеть истинные таланты, поющих не под фонограмму. По мнению блогера, в России существует масса молодых людей, способных превзойти мастерством нынешних звезд эстрады, но им не позволяют выйти на новогодний огонек. Манукян требует провести опрос зрителей и изменить формат показа концертов.
В Сети набирает популярность петиция против новогоднего огонька на «России 1»Сегодня, 11:53
В сети распространяют соответствующую петицию.
Пользователи соцсетей создали целую петицию, в которой обратились к представителю Первого канала Константину Эрнсту с просьбой убрать из новогоднего
Зрители "Первого канала" сами выберут звезд для новогоднего огонька путем голосования в соцсетях. Такое решение приняло руководство телеканала после того, как