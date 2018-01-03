За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | В Сети набирает популярность петиция против новогоднего огонька на «России 1»

В Сети набирает популярность петиция против новогоднего огонька на «России 1»

Сегодня, 11:53
Известный блогер Вадим Манукян опубликовал в Сети петицию под названием «Научитесь уважать телезрителя». Ее подписали уже несколько тысяч пользователей. Петиция направлена против новогоднего огонька, транслируемого на канале «Россия 1».

В Сети набирает популярность петиция против новогоднего огонька на «России 1»

 

По словам Манукяна, на этом информационном ресурсе не показывают новых артистов, а зациклились на старых. Людям надоели «пошлые шуточки» и гламурные лица. Зрители хотят видеть истинные таланты, поющих не под фонограмму. По мнению блогера, в России существует масса молодых людей, способных превзойти мастерством нынешних звезд эстрады, но им не позволяют выйти на новогодний огонек. Манукян требует провести опрос зрителей и изменить формат показа концертов.

Блогер опубликовал в Сети петицию, дабы собрать огромное количество голосов и предъявить ее руководителям канала «Россия 1». Многие пользователи поддержали инициативу Манукяна. Юзеры считают, что действительно нужно менять стандартную новогоднюю программу, так как уже становится неинтересно смотреть телевизор в праздничные дни.
 
Телеканалы в минувшем году устраивали голосование, в котором зрители могли выбрать, кого бы они хотели видеть на экранах в новогоднюю ночь. Однако это была лишь иллюзия выбора, ведь среди предложенных вариантах были все те же приевшиеся лица.

Домбровский Сергей
Новости по теме
Эрнста просили убрать пенсионеров из
Эрнста просили убрать пенсионеров из "Новогоднего огонька"

Пользователи соцсетей создали целую петицию, в которой обратились к представителю Первого канала Константину Эрнсту с просьбой убрать из новогоднего

Зрители
Зрители "Первого канала" сами выберут звезд для новогоднего огонька

Зрители "Первого канала" сами выберут звезд для новогоднего огонька путем голосования в соцсетях. Такое решение приняло руководство телеканала после того, как

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости