В Сети набирает популярность петиция против новогоднего огонька на «России 1»

Известный блогер Вадим Манукян опубликовал в Сети петицию под названием «Научитесь уважать телезрителя». Ее подписали уже несколько тысяч пользователей. Петиция направлена против новогоднего огонька, транслируемого на канале «Россия 1».

Блогер опубликовал в Сети петицию, дабы собрать огромное количество голосов и предъявить ее руководителям канала «Россия 1». Многие пользователи поддержали инициативу Манукяна. Юзеры считают, что действительно нужно менять стандартную новогоднюю программу, так как уже становится неинтересно смотреть телевизор в праздничные дни.

Телеканалы в минувшем году устраивали голосование, в котором зрители могли выбрать, кого бы они хотели видеть на экранах в новогоднюю ночь. Однако это была лишь иллюзия выбора, ведь среди предложенных вариантах были все те же приевшиеся лица.

Домбровский Сергей

По словам Манукяна, на этом информационном ресурсе не показывают новых артистов, а зациклились на старых. Людям надоели «пошлые шуточки» и гламурные лица. Зрители хотят видеть истинные таланты, поющих не под фонограмму. По мнению блогера, в России существует масса молодых людей, способных превзойти мастерством нынешних звезд эстрады, но им не позволяют выйти на новогодний огонек. Манукян требует провести опрос зрителей и изменить формат показа концертов.