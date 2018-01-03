Алёна Бабенко станцевала в сериале «Сальса»

Известная российская актриса Алёна Бабенко порадовала своих многочисленных фанатов, снявшись в сериале «Сальса», который выходит в эфир Первого канала уже сегодня. В сериале артистка филигранно сыграла свою роль, продемонстрировав навыки в танцах.

По словам Алёны Бабенко, «Сальса» является искренним сериалом, показывающим, что жизнь может кардинально поменяться в любой её момент, что и произошло с её героиней, которая всерьёз увлеклась одноименным танцем. Алёна заметила, что полностью осознала всю страсть и чувственность сальсы лишь тогда, когда просмотрела кадры, отснятые в Доминиканской республике. Создатели сериала утверждают, что сериал сумел передать историю о человеческих взаимоотношениях, предательстве и любви, а также о неистовой страсти танца.

Александр Вест

Отметим, что героиня, которую играет Алёна Бабенко, сумела достичь высот в банковском бизнесе, однако, встреча с неожиданным мужчиной, увлекающимся сальсой, кардинально меняет её жизнь раз и навсегда.