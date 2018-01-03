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| | В образе «транса» и «не первой свежести»: Бузова останется без секса на 7 лет

В образе «транса» и «не первой свежести»: Бузова останется без секса на 7 лет

Сегодня, 11:48
Об этом рассказала ясновидящая Елена Ясевич.

 

Как сообщила экстрасенс, Ольга Бузова обречена на долгое пребывание в одиночестве. Ясевич считает, что зима 2018 года будет весьма неудачным временем для поиска своей половины артисткой, и, скорее всего, певица не встретить мужчину в этот период. А вот все неудачи в личной жизни Ольги Бузовой ясновидящая напрямую связывает с ее карьерным ростом. «Разными проектами певица прикрывает одиночество. Пока она не реализуется на сцене, в личной жизни будет кавардак. Только Бузовой нужно заниматься не пением, а делами молодежи – например, открыть продюсерский центр для юных талантов», - цитируют Елену Ясевич Дни.ру.

 

Экстрасенс считает, что развод с Дмитрием Тарасовым является тем самым пусковым механизмом, который помог Ольге Бузовой достигнуть успеха на сцене. В одиночестве же артистка будет еще долгих 7 лет, и к 38 года певица обретет свое личное счастье.

На отечественной платформе СМИ активно обсуждают сексуальную жизнь Бузовой. Так, недавно певица позволила себе публичную откровенность, сообщив, что у нее уже больше года не было секса, и это, по ее мнению, страшно. Журналисты не оставили без внимания сенсационное заявление Бузовой, и начали активно публиковать информацию о том, что и в дальнейшей интим не вернется в жизнь артистки.

 

А пока многие беспокоятся о личном счастье госпожи Бузовой, она продолжает публиковать кричащие снимки на своей странице в социальной сети. Так, последний пост из Instagram представил весьма неоднозначное фото певицы. «Мало Половин», - подписала снимок Бузова, на котором позирует с весьма двусмысленно выражением лица. Спортивный наряд и синие локоны придали артистке экстравагантности. Фанаты разглядели на лице артистки усталость и излишнюю худобу. «Неудачная фотка... прям вот очень неудачная», «Тут мы видим нечто. Толи это от макияжа так все стало... лицо очень худое, простите, как у крысы . Оля, вы, может, сохранили сексуальность в какой то мере, но той свежести, женственности у вас, увы, уже не осталось. Уделяйте больше времени себе, чем работе», «Здесь прям на трансвестита похожа», - прокомментировали снимок критики Бузовой.
Дыль Лилия
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