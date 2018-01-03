10 лет памяти великому актеру: Каким Абдулова помнят родные и поклонники

Сегодня исполнилось ровно 10 лет со смерти великого всенародного любимца Александра Абдулова. Его родные и поклонники рассказали, каким они помнят актера после многих лет.

Александра Абдулова не стало 3 января 2008 года. Он очень долго боролся с раком легким. Когда в одной из поликлиник Израиля ему поставили неутешительный диагноз, мужчина не сдавался и всеми силами боролся с недугом. Выиграть немолодому актеру все же не удалось.У Александра была потрясающая актерская карьера. В течении всей своей жизни он успел сняться в более чем 120 фильмах. Самыми известными из которых стали: «Обыкновенные чудо», «Чародеи», «Формула любви».За все время Александр Абдулов имел только три серьезных романа. Брак с третьей женой стал для него самым важным и последним. У пары родилась дочь Евгения, которая, по мнению мамы Юлии, становится очень похожая на своего отца. Известного актера не стало, когда девочке было только 9 месяцев.Александра Абдулова уже нет на свете 10 лет, но поклонники до сих пор любят его. Все, кто видел работу актера, лестно отзываются о нем, и очень сожалеют о его преждевременной гибели.Звезда российского и советского кинематографа ранее был спортсменом. У него имелось звание мастера спорта СССР по фехтованию. Кроме этого, Абдулов любил и футбол. Его любимая команда – московский «Спартак».