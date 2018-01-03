Пышная модель Эшли Грэм встретила Новый год в крошечных бикини

Популярная plus size модель Эшли Грэм, получившая широкую известность благодаря своим выдающимся пышным формам, в сети Instagram разместила фотографии с празднования Нового года, на которых она предстала в весьма откровенном виде.

В очередной раз Эшли Грэм порадовала своих многочисленных поклонников, обнародовав множество видеозаписей и снимков с новогоднего празднества, которое она провела в ряде стран с жарким климатом. По словам Эшли, она сама предпочла проводить уходящий год не в новогодних декорациях со снегом и холодом, а в странах, где можно купаться и загорать. Грэм обнародовала фотографии, на которых она запечатлена в бикини, которые практически не видны на её теле, что вызвало небывалый восторг у её фанатов.

Александр Вест

Также звезда подиума загрузила видеозапись, на которой она пела под музыку, а на её теле был лишь купальный костюм, обнажающий большую часть пышного загорелого тела модели. Стоит отметить, большинство фанатов поддержали задумку модели уехать в тёплые страны на Новый год, заявив, что с удовольствием поступили бы также.