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| | Пышная модель Эшли Грэм встретила Новый год в крошечных бикини

Пышная модель Эшли Грэм встретила Новый год в крошечных бикини

Сегодня, 11:41
Популярная plus size модель Эшли Грэм, получившая широкую известность благодаря своим выдающимся пышным формам, в сети Instagram разместила фотографии с празднования Нового года, на которых она предстала в весьма откровенном виде.

Пышная модель Эшли Грэм встретила Новый год в крошечных бикини

 

В очередной раз Эшли Грэм порадовала своих многочисленных поклонников, обнародовав множество видеозаписей и снимков с новогоднего празднества, которое она провела в ряде стран с жарким климатом. По словам Эшли, она сама предпочла проводить уходящий год не в новогодних декорациях со снегом и холодом, а в странах, где можно купаться и загорать. Грэм обнародовала фотографии, на которых она запечатлена в бикини, которые практически не видны на её теле, что вызвало небывалый восторг у её фанатов.

Пышная модель Эшли Грэм встретила Новый год в крошечных бикини

 

Также звезда подиума загрузила видеозапись, на которой она пела под музыку, а на её теле был лишь купальный костюм, обнажающий большую часть пышного загорелого тела модели. Стоит отметить, большинство фанатов поддержали задумку модели уехать в тёплые страны на Новый год, заявив, что с удовольствием поступили бы также.
Александр Вест
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