Астрологи Ольге Бузовой предсказали семь лет без мужчины

Елена Ясевич, российская ясновидящая, решила раскрыть судьбу певицы и ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Исполнительнице, по всей видимости, придется еще очень долго жить в полном одиночестве. Согласно предсказанию, звезда проведет еще семь лет без мужчины.

З имой наступившего 2018 года Бузова точно не встретит своего мужчина, уверена Ясевич. Также она заявила, что личное счастье исполнительницы на данный момент напрямую связано с тем, насколько она будет успешна в шоу-бизнесе.

Стоит напомнить, что не так давно Бузова жаловалась на то, что у нее уже год не было «волшебства», имея в виду интимную близость с мужчиной. Поклонники, однако, подозревают, что у Ольги есть ухажер, личность которого она тщательно скрывает. СМИ отмечают, что подозревают Бузову в связях с Романом Гриценко участником «Дома-2», который долгое время добивался внимания Ольги.

Николай Офицеров