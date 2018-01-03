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| | Астрологи Ольге Бузовой предсказали семь лет без мужчины

Астрологи Ольге Бузовой предсказали семь лет без мужчины

Сегодня, 11:15
Елена Ясевич, российская ясновидящая, решила раскрыть судьбу певицы и ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Исполнительнице, по всей видимости, придется еще очень долго жить в полном одиночестве. Согласно предсказанию, звезда проведет еще семь лет без мужчины.
 

Астрологи Ольге Бузовой предсказали семь лет без мужчины

 

Зимой наступившего 2018 года Бузова точно не встретит своего мужчина, уверена Ясевич. Также она заявила, что личное счастье исполнительницы на данный момент напрямую связано с тем, насколько она будет успешна в шоу-бизнесе.
 
Стоит напомнить, что не так давно Бузова жаловалась на то, что у нее уже год не было «волшебства», имея в виду интимную близость с мужчиной. Поклонники, однако, подозревают, что у Ольги есть ухажер, личность которого она тщательно скрывает. СМИ отмечают, что подозревают Бузову в связях с Романом Гриценко участником «Дома-2», который долгое время добивался внимания Ольги.

Николай Офицеров
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