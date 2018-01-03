«Толстый» Киркоров и «глупый» Басков: В Сети появилась петиция против новогоднего огонька на «России 1»

В сети распространяют соответствующую петицию.

Известный блогер, который ранее прославился тем, что фактически инициировал смену формата одной из программ «Первого канала», сейчас активно выступает против новогоднего огонька на «России 1». Как сообщил активист, традиционная праздничная программа давно перестала быть актуальной. Все свои претензии он опубликовал в сети в виде петиции. Так, некий блогер считает, что формат классической концертной программы огонька уже давно не интересует публику. Все те же артисты и подобные ежегодные сценарии не соответствуют требованиям времени. В петиции известного блогера сообщается, что подобные шутки, образы и артисты на фоне других коллег-телевизионщиков вообще не составляют какую-либо конкуренцию. В документе вспоминаются имена Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые, по словам автора петиции, являются некой визитной карточкой программы.

После выхода на телеэкраны новогоднего огонька артисты попали в эпицентр всеобщей критики не только благодаря данному документу. Так, на странице Николая Баскова в Instagram еще в декабре прошлого года певец опубликовал фото со съемок знаменитой программы, подписав его: «До нового года осталось 11 дней». Не все оценили образ Баскова. «Глупое выражение лица», «Опять г… наснимали на всех каналах», «Что с тобой, Колёк, шею свело?», - написали критики артиста.

Дыль Лилия

Не остался без внимания антифанатов и Филипп Киркоров. Певец, как и его коллега, не мог оставить своих подписчиков без кадра из известной программы. В социальной сети Киркоров опубликовал снимок, на котором он позирует рядом с новогодней елкой. «А в это время на Канале «РОССИЯ-1» началось безудержное новогоднее веселье с нашей лёгкой, с Колей (Басковым) руки», - подписал фото артист. Однако на фоне всеобщего восхищение талантом и внешностью Киркорова, нашлись и те, кто раскритиковали его. «Клоун», «Стыд вам и позор. Очень не приятно было видеть языки детей воспитанных на дурной тон... И поздравлений не надо, не приятны теперь...». Вместе с тем на кадрах с празднования Нового года, антифанаты артиста заметили его изрядно поправившеюся фигуру, назвав его «растолстелым». В сети продолжают дискутировать по поводу того, прав ли блогер-автор петиции, и стоит ли менять формат новогодней программы.