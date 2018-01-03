За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | «Толстый» Киркоров и «глупый» Басков: В Сети появилась петиция против новогоднего огонька на «России 1»

«Толстый» Киркоров и «глупый» Басков: В Сети появилась петиция против новогоднего огонька на «России 1»

Сегодня, 10:56
В сети распространяют соответствующую петицию.

 

Известный блогер, который ранее прославился тем, что фактически инициировал смену формата одной из программ «Первого канала», сейчас активно выступает против новогоднего огонька на «России 1». Как сообщил активист, традиционная праздничная программа давно перестала быть актуальной. Все свои претензии он опубликовал в сети в виде петиции. Так, некий блогер считает, что формат классической концертной программы огонька уже давно не интересует публику. Все те же артисты и подобные ежегодные сценарии не соответствуют требованиям времени. В петиции известного блогера сообщается, что подобные шутки, образы и артисты на фоне других коллег-телевизионщиков вообще не составляют какую-либо конкуренцию. В документе вспоминаются имена Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые, по словам автора петиции, являются некой визитной карточкой программы.

«Толстый» Киркоров и «глупый» Басков: В Сети появилась петиция против новогоднего огонька на «России 1»

 

После выхода на телеэкраны новогоднего огонька артисты попали в эпицентр всеобщей критики не только благодаря данному документу. Так, на странице Николая Баскова в Instagram еще в декабре прошлого года певец опубликовал фото со съемок знаменитой программы, подписав его: «До нового года осталось 11 дней». Не все оценили образ Баскова. «Глупое выражение лица», «Опять г… наснимали на всех каналах», «Что с тобой, Колёк, шею свело?», - написали критики артиста.

«Толстый» Киркоров и «глупый» Басков: В Сети появилась петиция против новогоднего огонька на «России 1»

 

Не остался без внимания антифанатов и Филипп Киркоров. Певец, как и его коллега, не мог оставить своих подписчиков без кадра из известной программы. В социальной сети Киркоров опубликовал снимок, на котором он позирует рядом с новогодней елкой. «А в это время на Канале «РОССИЯ-1» началось безудержное новогоднее веселье с нашей лёгкой, с Колей (Басковым) руки», - подписал фото артист. Однако на фоне всеобщего восхищение талантом и внешностью Киркорова, нашлись и те, кто раскритиковали его. «Клоун», «Стыд вам и позор. Очень не приятно было видеть языки детей воспитанных на дурной тон... И поздравлений не надо, не приятны теперь...». Вместе с тем на кадрах с празднования Нового года, антифанаты артиста заметили его изрядно поправившеюся фигуру, назвав его «растолстелым». В сети продолжают дискутировать по поводу того, прав ли блогер-автор петиции, и стоит ли менять формат новогодней программы. 
Дыль Лилия
Новости по теме
Совместный снимок Филиппа Киркорова и Николая Баскова взорвал Интернет
Совместный снимок Филиппа Киркорова и Николая Баскова взорвал Интернет

Филипп Киркоров в своём личном микроблоге опубликовал совместный снимок с Николаем Басковым, который стал буквально темой дня. Поклонники в комментариях

Зрители
Зрители "Первого канала" сами выберут звезд для новогоднего огонька

Зрители "Первого канала" сами выберут звезд для новогоднего огонька путем голосования в соцсетях. Такое решение приняло руководство телеканала после того, как

Киркоров назвал автора петиции против Пугачевой «мерзотой»
Киркоров назвал автора петиции против Пугачевой «мерзотой»

Филипп Киркоров назвал создателя петиции против Аллы Пугачевой довольно резким словом «мерзота».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости