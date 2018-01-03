За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Максим Галкин показал на видео новогодний заплыв дочери

Максим Галкин показал на видео новогодний заплыв дочери

Сегодня, 10:45
Максим Галкин, как известно, на своей страничке в Instagram больше всего внимания уделяет своей семье. Буквально недавно он решил опубликовать новогодний заплыв своей дочери Лизы, мастерски выполненный ей в бассейне. Девочка не так давно получила свою первую медаль по плаванию за победу на соревнованиях.
 

 

На видео девочка показывает, что уже научилась глубоко нырять и проплывать на большое расстояние под водой. После совершенного заплыва, она резко всплывает и начинает нырять, повторяя различные па из синхронного плавания. Несмотря на усталость и просьбу Галкина отдохнуть, девочка сразу же просится еще немного поплавать, а потому показывает, что умеет прыгать, как рыбка. Галкин все происходящее в шутку назвал «синхроЛИЗАцией».
 
В комментариях подписчики добавили, что девочка для своих пяти лет крайне уверенно держится на воде, а потому ее могут ждать успехи в данном виде спорта. Некоторые пишут, что сыну Галкина и Пугачевой Гарри также не помешало бы заняться плаванием, ведь это оказывает на детский организм исключительно положительное влияние.

Николай Офицеров
Новости по теме
Максим Галкин показал безумство Лизы и Гарри
Максим Галкин показал безумство Лизы и Гарри

Звезда российской эстрады Максим Галкин показал безумство своих четырехлетних детей - Лизы и Гарри. Видео с наследниками за чаепитием в стиле "Безумного

Максим Галкин показал трогательное видео со своей дочерью
Максим Галкин показал трогательное видео со своей дочерью

Российский шоумен Максим Галкин показал видео со своей дочерью Лизой в своём Instagram.

Импровизы от Гарика и Лизы: Галкин показал, как поют его дети
Импровизы от Гарика и Лизы: Галкин показал, как поют его дети

Популярный юморист Максим Галкин поделился очередным милым видео с участием своих детей Гарика и Лизы. На видео дети пели песни, которые сами придумали.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости