Максим Галкин показал на видео новогодний заплыв дочери

Максим Галкин, как известно, на своей страничке в Instagram больше всего внимания уделяет своей семье. Буквально недавно он решил опубликовать новогодний заплыв своей дочери Лизы, мастерски выполненный ей в бассейне. Девочка не так давно получила свою первую медаль по плаванию за победу на соревнованиях.

На видео девочка показывает, что уже научилась глубоко нырять и проплывать на большое расстояние под водой. После совершенного заплыва, она резко всплывает и начинает нырять, повторяя различные па из синхронного плавания. Несмотря на усталость и просьбу Галкина отдохнуть, девочка сразу же просится еще немного поплавать, а потому показывает, что умеет прыгать, как рыбка. Галкин все происходящее в шутку назвал «синхроЛИЗАцией».

В комментариях подписчики добавили, что девочка для своих пяти лет крайне уверенно держится на воде, а потому ее могут ждать успехи в данном виде спорта. Некоторые пишут, что сыну Галкина и Пугачевой Гарри также не помешало бы заняться плаванием, ведь это оказывает на детский организм исключительно положительное влияние.

Николай Офицеров