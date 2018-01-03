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| | Слезы усталости: 155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала своё тело после родов

Слезы усталости: 155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала своё тело после родов

Сегодня, 10:50
32-летняя профессиональная модель из США Тесс Холлидей в своём аккаунте в сети Instagram обнародовала фотографию, которая вызвала сострадание у её подписчиков. Заявив, что она устала быть матерью, модель загрузила снимок, на котором по её лицу текут слёзы.

Слезы усталости: 155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала своё тело после родов

 

В связи с тем, что недавно Тесс родила сына, которого назвали Боуи, модель делится своими переживании с многочисленными подписчиками. На своей странице в Instagram Холлидей опубликовала фотографию, на которой запечатлено её лицо в слезах. В описании к фотографии Тесс рассказала, что быть матерью весьма трудное занятие. Холлидей заметила, что у её сына режутся зубы, поэтому каждый раз, когда она укладывает его спать, он начинает кричать, тем самым лишая ее отдыха.

Слезы усталости: 155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала своё тело после родов

 

Слезы усталости: 155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала своё тело после родов

 

Однако, спустя несколько дней на странице появилась публикация с откровенной фотосессии, на которой модель плавно снимает с себя халат и позирует, оставаясь в одном нижнем белье. В комментарии к записи сотни поклонников Тесс Холлидей оставили отзывы о её незабываемой естественной красоте.
Александр Вест
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