Экс-участница «Дом-2» не планирует выходить замуж

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ира Пинчук сообщила, что не планирует в ближайшем будущем выходить замуж. Стоит отметить, что девушка уже длительное время встречается с футболистом Дмитрием.

Светлана Славянская

Экс-участница «Дом-2» Ира Пинчук недолго задержалась на телестройке, однако успела запомниться и полюбиться многим российским телезрителям. Сейчас девушка находится в отношениях с футболистом Дмитрием, однако пока замуж за него не собирается. Пинчук заявила, что через соцсети нашла своего идеального мужчину.Однако теперь Ирина считает, что пока Дмитрий не купит им квартиру, о свадьбе идти речи не может. Поклонники в комментариях поддержали решение Пинчук: «Ей 22 года и они всего лишь год вместе. Куда им торопится?», «Вы очень красивые, позитивные!!! Добра и счастья», «Пинчук - умничка и красотка!», «Ну и молодец! Зачем спешить?».