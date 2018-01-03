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| | Экс-участница «Дом-2» не планирует выходить замуж

Экс-участница «Дом-2» не планирует выходить замуж

Сегодня, 10:36
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ира Пинчук сообщила, что не планирует в ближайшем будущем выходить замуж. Стоит отметить, что девушка уже длительное время встречается с футболистом Дмитрием.

Экс-участница «Дом-2» не планирует выходить замуж

 

Экс-участница «Дом-2» Ира Пинчук недолго задержалась на телестройке, однако успела запомниться и полюбиться многим российским телезрителям. Сейчас девушка находится в отношениях с футболистом Дмитрием, однако пока замуж за него не собирается. Пинчук заявила, что через соцсети нашла своего идеального мужчину.

Однако теперь Ирина считает, что пока Дмитрий не купит им квартиру, о свадьбе идти речи не может. Поклонники в комментариях поддержали решение Пинчук: «Ей 22 года и они всего лишь год вместе. Куда им торопится?», «Вы очень красивые, позитивные!!! Добра и счастья», «Пинчук - умничка и красотка!», «Ну и молодец! Зачем спешить?».
Светлана Славянская
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