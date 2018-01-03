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| | Роман Гриценко планирует покинуть "Дом-2" ради бизнеса

Роман Гриценко планирует покинуть "Дом-2" ради бизнеса

Сегодня, 10:05
Уже в ближайшем будущем в планы участника «Дома-2» Ромы Гриценко входит начало собственного дела. Сам он не исключает, что может покинуть проект ради этого, ведь желает зарабатывать большие деньги. Своими планами Гриценко поделился с редакцией проекта.
 

Роман Гриценко планирует покинуть "Дом-2" ради бизнеса

 

«Общий план на ближайшее будущее это изменение к лучшему, хочу стать богатым и успешным. Я хочу, чтобы наконец мои родители расслабились, и я смог бы их обеспечивать. Моя семья живет в Омске: мама с папой, два младших брата. Сейчас они проходят не через самый простой период в жизни, потому отец вынужден все тащить только на себе. Каждый день я думаю о том, чем буду заниматься, потому что не хотел бы, чтобы в моей семье в чем-то нуждались», - утверждает Гриценко.
 
Молодой человек утверждает, что планирует в ближайшем будущем получить высшее образование. Уже в этом году он заканчивает магистратуру и намерен получить диплом экономиста.
 
«Мне грустно говорить, но пока четкого осознания того, какой путь мне выбрать нет. Я понимаю, что в этой сфере большие деньги зарабатывают единицы. Нужен либо талант, либо связи. Если мне поступит предложение заняться бизнесом и будет рядом человек, которому я доверяю, то проект я, скорее всего, покину», - добавил Гриценко.

Николай Офицеров
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