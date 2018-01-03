Бывшая участница «Дома-2» мечтает о дуэте с Ольгой Бузовой

Экс-участница проекта «Дом-2» Ольга Жарикова поделилась своими ожиданиями и желаниями в новом году. Ключевая мечта девушки – спеть дуэтом с Ольгой Бузовой.

Ольга Жарикова пришла на телешоу «Дом-2» к Андрею Денисову. На проекте она хотела найти новую любовь, ощущения, обрести какой-то особый интерес к жизни. Девушке удалось все это найти в известном проекте. Вскоре она покинула его и стала жить вместе с Денисовым.Перед новогодними праздниками, Жарикова поздравила своих подписчиков. Также, она рассказала о своих желаниях от предстоящего года. Ольга надеется, что весь следующий год будет полным счастья, благополучия и удачи.Экс-участница проекта уже хочет создать семью с любимым человеком. Кроме всего этого, девушка поделилась и еще одним интересным желанием. Ольга Жарикова имеет огромное желание выступить в дуэте с телеведущей проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой. На одной сцене с известной певицей надеется встретиться уже в 2018 году.