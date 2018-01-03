За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Бывшая участница «Дома-2» мечтает о дуэте с Ольгой Бузовой

Бывшая участница «Дома-2» мечтает о дуэте с Ольгой Бузовой

Сегодня, 09:53
Экс-участница проекта «Дом-2» Ольга Жарикова поделилась своими ожиданиями и желаниями в новом году. Ключевая мечта девушки – спеть дуэтом с Ольгой Бузовой.

Бывшая участница «Дома-2» мечтает о дуэте с Ольгой Бузовой

 

Ольга Жарикова пришла на телешоу «Дом-2» к Андрею Денисову. На проекте она хотела найти новую любовь, ощущения, обрести какой-то особый интерес к жизни. Девушке удалось все это найти в известном проекте. Вскоре она покинула его и стала жить вместе с Денисовым.

Перед новогодними праздниками, Жарикова поздравила своих подписчиков. Также, она рассказала о своих желаниях от предстоящего года. Ольга надеется, что весь следующий год будет полным счастья, благополучия и удачи.

Экс-участница проекта уже хочет создать семью с любимым человеком. Кроме всего этого, девушка поделилась и еще одним интересным желанием. Ольга Жарикова имеет огромное желание выступить в дуэте с телеведущей проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой. На одной сцене с известной певицей надеется встретиться уже в 2018 году.
Новости по теме
Участница
Участница "Дома-2" рассказала о новом романе Ольги Бузовой

Олеся Чиркова, участница телешоу "Дом-2", обнародовала сведения о новом романе Ольги Бузовой. По словам девушки, ведущая завела отношения с одним из участников

Ольга Бузова устроила скандал на реалити-шоу «Танцы»
Ольга Бузова устроила скандал на реалити-шоу «Танцы»

В рамках кастинга на реалити-шоу «Танцы» в Санкт-Петербурге разгорелся скандал между телеведущей проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой и одним из конкурсантов,

Количество подписчиков Ольги Бузовой в Instagram достигло 6 миллионов
Количество подписчиков Ольги Бузовой в Instagram достигло 6 миллионов

Бывшая участница телепроекта «Дом-2», а ныне супруга известного российского футболиста Дмитрия Тарасова Ольга Бузова в очередной раз оправдала свой статус

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости