Елену Перминову высмеяли за нулевой размер груди

Популярная российская 31-летняя модель Елена Перминова отправилась на отдых в Мексику. Там девушка провела несколько любительских фотосессией, а снимки разместила у себя в Instagram. На одном из них на Елене надето короткий топ с длинными рукавами и джинсовые штаны с высокой талией. При этом топ настолько миниатюрный, что интернет-пользователи увидели у модели грудь нулевого размера.
«А где грудь?», «Кошмар, мягко говоря», «Хватит уже чужие штаны носить», «Под кофтой ничего?», «Когда топ слишком кроп», «Совершено нет груди», «плоская, как Бузова», «Образ не очень», - комментировали внешний вид Перминовой пользователи Сети.