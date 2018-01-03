Елену Перминову высмеяли за нулевой размер груди

Популярная российская модель Елена Перминова свои новогодние каникулы решила провести не в России, а за её приделами. Именно из Мексики девушка публикует свои новые фотографии. Однако пользователи Сети высмеяли внешний вид модели, а также отсутствие груди.

Светлана Славянская

Популярная российская 31-летняя модель Елена Перминова отправилась на отдых в Мексику. Там девушка провела несколько любительских фотосессией, а снимки разместила у себя в Instagram. На одном из них на Елене надето короткий топ с длинными рукавами и джинсовые штаны с высокой талией. При этом топ настолько миниатюрный, что интернет-пользователи увидели у модели грудь нулевого размера.«А где грудь?», «Кошмар, мягко говоря», «Хватит уже чужие штаны носить», «Под кофтой ничего?», «Когда топ слишком кроп», «Совершено нет груди», «плоская, как Бузова», «Образ не очень», - комментировали внешний вид Перминовой пользователи Сети.