Пэрис Хилтон выйдет замуж за американского актера с русскими корнями

Американская актриса Пэрис Хилтон согласилась выйти замуж за актера и манекенщика Криса Зилка. Американец имеет русские и украинские корни.

Всемирно известная светская львица заявила о скорой свадьбе со своим парнем Крисом Зилком. 32-летний бойфренд сделал предложение своей девушке на горнолыжном отдыхе в курортном городе Аспен. Фотографию и видео признания 36-летняя Перис Хилтон выложила у себя на страничке в социальной сети.Звезда сообщила, что была очень рада получить предложение от своего возлюбленного. Она давно его ждала и ответила согласием. Актер подарил кольцо с огромным 20-каратным бриллиантом.

Некоторые эксперты рассказали, что стоимость кольца может составлять около 2 миллионов долларов. Такая сумма слишком большая для молодого актера. Сообщается, что сама Пэрис выбирала и оплачивала его. Так что для светской львицы, возможно, предложение и не стало таким уж сюрпризом.Крис Зилка – американский актер и манекенщик. В роду по маминой линии у него были родственные связи из Украины и России. Носит парень девичью фамилию матери. Обрели популярность как актер нескольких сериалов и был моделью известных брендов.