Лиза Триандафилиди огласила свои условия, по которым она останется на «Доме-2»Сегодня, 09:17
Решивший возобновить свои отношения с Лизой Триандафилиди Алексей Чайчиц заявил, что бывшая возлюбленная Романа Гриценко абсолютно не ценит хорошего отношения
Известный российский телеведущий и шоумен Максим Галкин обнародовал видеозапись того, как его маленькая дочь Лиза поучает Кристину Орбакайте, как лучше всего
Экс-участница популярного российского телевизионного проект «Дома-2» Лиза Кутузова стала матерью. Девушка родила дочь. Радостное событие имело место в одном из