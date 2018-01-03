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| | Лиза Триандафилиди огласила свои условия, по которым она останется на «Доме-2»

Лиза Триандафилиди огласила свои условия, по которым она останется на «Доме-2»

Сегодня, 09:17
Известная участница популярного телевизионного проекта «Дом-2» рассказала о том, что она готова покинуть телестройку в том случае, если не будут удовлетворены её условия. Лиза Триандафилиди заявила, что ей необходимо видеться со своей дочкой.

Лиза Триандафилиди огласила свои условия, по которым она останется на «Доме-2»

 

В данный момент поклонники Лизы Триандафилиди затаили дыхание, ожидая решения, которое красавица должна принять относительно своего пребывания на реалити-шоу. Недавно Лиза Триандафилиди заявила, что общение со своей дочкой Владой ей жизненно необходимо, поэтому, если её этого лишат, ей придётся покинуть телевизионный проект, несмотря на горечь расставания со стороны её многочисленных фанатов.
 
Ранее продюсеры шоу установили некий лимит на телефонные разговоры, а из-за этого Лиза потеряла возможность общаться с дочкой тогда, когда ей это вздумается. Лиза уже познакомила Алексея Чайчицу с Владой, так как на проекте она собирается строить с ним отношения, однако, девочка ещё не догадывается, что проект Триандафилиди может покинуть именно с ним.

Александр Вест
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