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| | Алла Пугачева назвала Макса Фадеева "стареющим неудачником"

Алла Пугачева назвала Макса Фадеева "стареющим неудачником"

Сегодня, 09:05
Продюсер Макс Фадеев широко известен своей нескрываемой критикой в адрес новогодних шоу, проводимых на федеральных каналах. Приблизительно год назад он обещал сам разработать программу для соответствующих мероприятий на телевидении, но этого не случилось. По этим и некоторым другим причинам Алла Пугачева назвала продюсера «стареющим неудачником».
 

Алла Пугачева назвала Макса Фадеева "стареющим неудачником"

 

Формат, который смог бы стать достойной заменой актуальному, Фадеев представлять не торопится. Этот факт он констатировал также и на просторах своего Instagram. Он предложил подписчикам высказать свое мнение об обновленных «новогодних огоньках» и что следует сделать, дабы изменить их к лучшему. В дискуссию, при этом, внезапно вмешалась Алла Пугачева. Именно против засилья ей подобных артистов высказывался Фадеев, добавив, что на данный момент требуются новые артисты во время новогодних мероприятий. Примадонна предложила Фадееву перестать ворчать «как старый неудачник».
 
«Перестань «мутить», не говори много, а пойди и измени все, сделай круче. Ты только обещаешь. Говорю тебе это из большой любви к твоему творчеству. Ты настоящий гений», - заявила Пугачева в своем комментарии.
 
Стоит добавить, что еще в начале декабря появилась информация о том, что Алла Пугачева отказывается принимать участие в новогодних телешоу. Этого, однако, так и не случилось и в результате она представила новую песню «Я летала».

Николай Офицеров
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