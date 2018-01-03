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| | Кэтрин Хайгл показала интимное фото со времени своей беременности

Кэтрин Хайгл показала интимное фото со времени своей беременности

Сегодня, 09:00
Популярная голливудская актриса Кэтрин Хайгл поразила своих поклонников, загрузив в Сеть снимок, на котором она позировала практически обнажённой, будучи на последних месяцах своей беременности.

Кэтрин Хайгл показала интимное фото со времени своей беременности

 

В сети микроблогов Instagram популярная актриса Кэтрин Хайгл в очередной раз удивила своих подписчиков оригинальной публикацией. На этот раз фанаты 39-летней красавицы были поражены красотой её оголённого тела. На снимке, загруженном актрисой, Кэтрин полностью раздета ниже пояса, кисти её левой руки едва хватает для того, чтобы закрыть грудь, а её правая рука поддерживает животик. Фото было сделано на последних месяцах беременности, что умилило большую часть её поклонников.

 

Публикация Хайгл собрала коллекцию из более чем 295 тысяч лайков, а в многочисленных комментариях поклонники Кэтрин оставили сотни хвалебных комментариев о её красоте, замечая, как волшебно выглядит женщина в период беременности.
Александр Вест
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