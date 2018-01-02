Экс-участница "ВИА Гра" Татьяна Котова порадовала подписчиков обнаженным танцем

Татьяна решила продемонстрировать подписчикам откровенные танцы. Певицы предстала в черном белье, показывая фанатам свои прелести, покусывая в некоторых кадрах красную вишню. Свой пост она подписала так: "Танцы продолжаются", интересуясь у фанатов, какие у них планы на неделю.
Поклонники бурно отреагировали на жаркую видеозапись. "Огонь", "Милая", "Очень сексуально", "Сгусток сексуальной пляски" такими и подобными комплиментами фолловеры "забросали" Татьяну.
Ранее Котолва выложила в Сеть эротическое изображение,представ перед подписчиками в коротком платье красного цвета, демонстрируя свою пышную грудь и длинные ноги. Снимок она подкрепила рассуждениями об удовлетворенностью жизнью. Певица призывает фанатов исполнять свои мечтания сейчас, а не ждать того или иного момента.