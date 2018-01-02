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| | Экс-участница "ВИА Гра" Татьяна Котова порадовала подписчиков обнаженным танцем

Экс-участница "ВИА Гра" Татьяна Котова порадовала подписчиков обнаженным танцем

Вчера, 22:21
Бывшая певица поп-группы "ВИА Гра" Татьяна Котова продолжает радовать поклонников "горячими" кадрами. На этот раз она обнародовала эротическое видео.

 

 

Татьяна решила продемонстрировать подписчикам откровенные танцы. Певицы предстала в черном белье, показывая фанатам свои прелести, покусывая в некоторых кадрах красную вишню. Свой пост она подписала так: "Танцы продолжаются", интересуясь у фанатов, какие у них планы на неделю.

Поклонники бурно отреагировали на жаркую видеозапись. "Огонь", "Милая", "Очень сексуально", "Сгусток сексуальной пляски" такими и подобными комплиментами фолловеры "забросали" Татьяну.

Ранее Котолва выложила в Сеть эротическое изображение,представ перед подписчиками в коротком платье красного цвета, демонстрируя свою пышную грудь и длинные ноги. Снимок она подкрепила рассуждениями об удовлетворенностью жизнью. Певица призывает фанатов исполнять свои мечтания сейчас, а не ждать того или иного момента.
Никита Готский
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