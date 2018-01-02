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| | Тейлор Лотнер встретил Новый год вместе с сестрой

Тейлор Лотнер встретил Новый год вместе с сестрой

Вчера, 22:10
Тейлор Лотнер отмечал Новый год с сестрой в домашней обстановке. Расставшись с девушкой, он решил отпраздновать с родственниками.

Тейлор Лотнер встретил Новый год вместе с сестрой

 

После разлуки с Билли Лурд Тейлор все еще остается один. В связи с этим актер не отправился на увеселительные мероприятия, а остался дома с семьей и своей младшей сестрой Макеной. Снимком с сестрой актер, не радующий особо собственных подписчиков в Instagram, поделился в Сети.

Ранее пресса сообщала, что Лотнер начал встречаться со своей коллегой по творческому цеху Оливией Холт. Направляясь в церковь Тейлора увидели в сопровождении Оливии, после этого появились слухи об их романе. К тому же, еще летом звезда "Сумерек" расстался с Лурд, а Оливия разошлась с Рэем Кирином. Актрису можно увидеть в фильмах "Тяжелый случай" и "Супергерой на полставки".
Никита Готский
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