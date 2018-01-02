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| | "Округлившийся живот": Костенко ждет от Тарасова "двойню"?

"Округлившийся живот": Костенко ждет от Тарасова "двойню"?

Вчера, 22:10
Анастасия Костенко - невеста футболиста Дмитрия Тарасова ждет ребенка.

"Округлившийся живот": Костенко ждет от Тарасова "двойню"?

 

Информацию об этом сообщил паблик SUPER, ссылаясь на собственный источник. Сама пара пока воздерживается от каких-либо комментариев, хранят молчание и их друзья, но поклонники в Сети весьма активно поздравляют ребят с предстоящим событием, причем довольно недвусмысленно: «Дети- это такое счастье!», «Здоровья вашей семье и малышу!»,"Она беременна, да ещё и двойней. Они мне по секрету сказали". Фанаты выразили огромную радость от ожидающегося пополнения в семье.

Весть о свадьбе Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко распространилась ближе к Новому году. Анастасия даже показала обручальное кольцо с бриллиантом на одном из снимков, выложенных ею в Instagram.

"Округлившийся живот": Костенко ждет от Тарасова "двойню"?

 

Игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов женится уже в третий раз. От первого брака у него есть дочь Ангелина, во втором браке, с Ольгой Бузовой у футболиста детей не было. А теперь, видимо, его ожидает третий брак и пополнение в семье. Фанаты даже умудрились на снимках с отдыха пары рассмотреть округлившийся живот Анастасии.

Напомним, что в свое время развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова проходил на виду у общественности. Пара расставалась долго и мучительно, но все же ведущая «Дома-2» подала на развод. Ольга очень страдала, семья поддерживала поддерживала ее, а отец даже хотел разобраться с бывшим мужем дочери по-мужски. Бабушка звезды просила ее не заниматься дележом имущества, а оставить все Дмитрию и просто забыть этот неудачный эпизод из ее жизни. Родственники Бузовой отмечали, что Тарасов далеко не всегда вел себя так, как надлежит любящему мужу. В отличие от Ольги, которая, отменив все рабочие планы, летела к нему в любое место, если он отправлялся залечивать полученные травмы.

"Округлившийся живот": Костенко ждет от Тарасова "двойню"?

 

По рассказам Ольгиной бабушки, Дмитрий просил детей, а Бузова отказывалась от этого ради карьеры, мотивируя еще и тем, что не готова к материнству. Зато после развода Тарасов забирал у Бузовой даже подарки, которые раньше дарил ей. Друзья Ольги рассказывают, что скандалы в паре случались нередко и зачастую даже буквально ни с чего. Дмитрий мог выйти из себя из-за какой-нибудь мелочи, не обращая внимание на то, что Ольга работает ничуть не меньше, чем он сам и тоже устает. Его невнимание регулярно оскорбляло ранимую Ольгу, и вот чаша ее терпения, наконец, переполнилась - просуществовавший 4 года брак знаменитостей, распался.
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