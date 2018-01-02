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| | Татьяна Навка радостно поздравила Яну Рудковскую с Днем рождения

Татьяна Навка радостно поздравила Яну Рудковскую с Днем рождения

Вчера, 22:03
Татьяна Навка поздравила Яну Рудковскую с Днем рождения на страницах Instagram. Продюсера она считает красивой и сильной.

Татьяна Навка радостно поздравила Яну Рудковскую с Днем рождения

 

Сегодня Яна Рудковская отмечает 43-й день рождения, с чем ее и поздравила супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка. Она считает ее красивой, мудрой, стильной, яркой, преданной подругой и верной женой. По ее словам, Яна способна пробить стены и свернуть горы, у нее учатся делать бизнес как женщины, так и мужчины. Навка пожелала Рудковской здоровья и женского счастья, а также поберечь свою семью и родственников. "Пусть все будет, как ты этого желаешь", пишет в Instagram Татьяна.

Подписчики откликнулись на пожелания владельца аккаунта. Они присоединились к ее приятным словам, написав к поздравлениям жены Пескова собственные пожелания счастья и удачи.
Никита Готский
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