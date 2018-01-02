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| | Фанаты певицы Алексы не узнали её после пластической операции

Фанаты певицы Алексы не узнали её после пластической операции

Вчера, 21:26
Певицу Алексу не узнать после пластической операции. Звезда "Фабрики звезд" изменилась после вмешательства врачей.

Фанаты певицы Алексы не узнали её после пластической операции

 

После проекта Алекса стала востребованной певицей, в отличие от иных выпускников "Фабрики". Записав пару треков и проехав с гастролями по стране она приняла решение покинуть сцену. По мнению некоторых, психика девушки не выдержала жесткого графика и славы, другие писали, что причиной этому является расставание с Тимати и нежелание пересекаться с ним на общих концертах. Имелась также и гипотеза того, что Алекса стала жертвой интриги между продюсером Игорем Крутым и его коллегами из Первого канала. Распространялись слухи, что девушка возвратилась к себе в родной город, где вышла замуж и сильно поменялась внешне.

В лействительности у Алексы есть возлюбленный, который содержит экс-участницу "Фабрики звезд", она проживает в центре Москвы, немало времени проводит в путешествиях и является владелицей магазин, который приносит ей достаточную прибыль. Единственный слух подтвердился она изменилась и помогла ей пластическая операция. Девушка увеличила губы, сделала рельефные скулы, а с помощью силовых упражнений сделала фигуру боле мужественной.
Никита Готский
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