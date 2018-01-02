Фанаты певицы Алексы не узнали её после пластической операции

Певицу Алексу не узнать после пластической операции. Звезда "Фабрики звезд" изменилась после вмешательства врачей.

Никита Готский

После проекта Алекса стала востребованной певицей, в отличие от иных выпускников "Фабрики". Записав пару треков и проехав с гастролями по стране она приняла решение покинуть сцену. По мнению некоторых, психика девушки не выдержала жесткого графика и славы, другие писали, что причиной этому является расставание с Тимати и нежелание пересекаться с ним на общих концертах. Имелась также и гипотеза того, что Алекса стала жертвой интриги между продюсером Игорем Крутым и его коллегами из Первого канала. Распространялись слухи, что девушка возвратилась к себе в родной город, где вышла замуж и сильно поменялась внешне.В лействительности у Алексы есть возлюбленный, который содержит экс-участницу "Фабрики звезд", она проживает в центре Москвы, немало времени проводит в путешествиях и является владелицей магазин, который приносит ей достаточную прибыль. Единственный слух подтвердился она изменилась и помогла ей пластическая операция. Девушка увеличила губы, сделала рельефные скулы, а с помощью силовых упражнений сделала фигуру боле мужественной.