В праздники сын Арсений удивил Юлию Барановскую талантами

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В новогодние праздники 5-летний сын Арсений удивилтелеведущую Юлию Барановскую. Мальчик без фальши пропел заглавную мелодию постановки "Щелкунчик".

Яна Татьянина

Юлия Барановская рассказала в одном из интервью, как удачно сводила младшего сына на российскую премьеру ледового шоу "Щелкунчик". Как и другие дети телеведущей, Арсений знает мелодии из спектакля - живя в Лондоне, Барановская часто посещала "Щелкунчика" с семьёй. При том, что у матери нет слуха, Арсений поёт идеально.