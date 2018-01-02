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| | В праздники сын Арсений удивил Юлию Барановскую талантами

В праздники сын Арсений удивил Юлию Барановскую талантами

Вчера, 21:03
В новогодние праздники 5-летний сын Арсений удивил талантами телеведущую Юлию Барановскую. Мальчик без фальши пропел заглавную мелодию постановки "Щелкунчик".

В праздники сын Арсений удивил Юлию Барановскую талантами

 

Юлия Барановская рассказала в одном из интервью, как удачно сводила младшего сына на российскую премьеру ледового шоу "Щелкунчик". Как и другие дети телеведущей, Арсений знает мелодии из спектакля - живя в Лондоне, Барановская часто посещала "Щелкунчика" с семьёй. При том, что у матери нет слуха, Арсений поёт идеально.
Яна Татьянина
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