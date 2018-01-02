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| | Яна Рудковская отмечает 43-й день рождения

Яна Рудковская отмечает 43-й день рождения

Вчера, 20:45
Сегодня продюсер Яна Рудковская празднует 43-летие. СМИ проследили, как менялась звезда все эти годы.

Яна Рудковская отмечает 43-й день рождения

 

Свой день рождения Яна отметит на ледовом шоу "Щелкунчик-2". По мнению фэшн-блогера Дарьи Овечкиной, Рудковская является одной из наиболее стильных дам на российской эстраде, она хорошо ощущает дух времени, по ее действия модно отследить все модные движения индустрии красоты последних двадцати лет.

В архиве Рудковской имеется фотография, где она изображена в ярком наряд красного цвета. По мнению Дарьи, это очень чувствительный и деловой образ, который ненавязчиво подчеркивает длинные ноги продюсера, а рюши наводят взгляд обывателя на пышную грудь. Формально все прилично и закрыто, но при этом Рудковская смотрится сексуально и завораживающе.

Прокомментировала Овечкина и снимок Яны с двумя сыновьями. Здесь она еловая и красивая мать. Дарья вспоминает цитату Ксении Собчак, когда та сказала, что способность сочетать в образе оттенки одного цвета является высшим проявлением стиля. Блогер советует поверить Ксении, так как она, по ее словам, давно руководит модным журналом, а недавно решила побороться за президентское кресло России.
Никита Готский
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