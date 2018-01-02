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Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных

Вчера, 20:32
Балерина Анастасия Волочкова и певец Стас Костюшкин посетили одно шоу циркачей Запашных и, судя по фото, им было весело.

Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных

 

Фотография и видео появлялись на протяжении всей программы в Instagram Волочковой. В цирк артистка привела дочь Ариадну и Элизу. Как стало известно, им компанию составил Стас Костюшкин, который пришёл посмотреть на восхитительное цирковое шоу вместе со своим сыном Богданом, сообщают журналисты «ВладТайм».

Вероятно, звёзды встретились в цирке случайно, но всё равно на их лицах была радость. Счастье и удовольствие от увиденного получили и поклонники Волочковой и Костюшкина, которые узнали, что сидели рядом со своими кумирами, о чём они сами пишут в социальной сети. А некоторые даже иронизировали, что балерина в свете софитов и не на шпагате – это странно.
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