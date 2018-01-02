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Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей

Вчера, 20:13
Известная модель Мария Погребняк встретила новый год с семьёй и подругой в Арабских Эмиратах. Но своим поведением в местных магазинах шокировала российских фанов.

Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей

 

В Instagram Погребняк появилось видео, которое сняла её подруга Татьяна Лалина. Девушки находятся в местном магазине морепродуктов, где выбирают лакомства для своих семей. Поклонников поразило, как многодетная мать может позволить так себя вести. Мария прыгала между открытыми прилавками и размахивала волосами. А после этого голыми руками стала трогать осьминогов, примерив одного на голову, рассказывают журналисты «ВладТайм».

«Там перчатки были рядом», «Надеюсь то, что вы там купили, до вас точно так же потрогали без перчаток», «Это совсем не смешно», «Существуют определенные правила: санитарии, воспитания, в конце концов», - пишут возмущённые фанаты. На недовольство пользователей соцсети Мария ответила, что может со своим осьминогом делать всё, что пожелает.
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