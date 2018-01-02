За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

От Редактора

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

Как обезопасить себя от рака?

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Фанаты положительно восприняли новый сезон "Черного зеркала"

Фанаты положительно восприняли новый сезон "Черного зеркала"

Вчера, 18:39
Пользователи Сети отреагировали на появление нового сезона "Черного зеркала". Презентовал сериал телеканал Netflix.

Фанаты положительно восприняли новый сезон "Черного зеркала"

 

В конце прошлого года Netflix выпустил четвертый сезон "Черного зеркала". В Интернете появились шесть серий, не связанных ни актерским составом, ни сюжетной линией. Их объединяет только тема воздействия технологий на отношения людей.

Сценаристом "Черного зеркала" является писатель Чарли Брукер, над первым он работало совместно с Уильямом Бриджесом. Режиссерами выступили Джоди Фостер, Тоби Хэйнс, Джон Хиллкоут и другие.

Большая часть поклонников проекта положительно отреагировали на новый сезон, включая и российских пользователей. Так, один из фанатов написал в Twitter, что данный выпуск "Черного зеркала" является лучшим подарком на новогодние праздники. Другой пользователь заметил, что многие серии являются вторичными, но это совсем не помешало в новинке.
Никита Готский
Новости по теме
В трейлере «Черного зеркала» объединили самые ужасные новости уходящего года
В трейлере «Черного зеркала» объединили самые ужасные новости уходящего года

В Сети опубликовали трейлер четвертого сезона «Черного зеркала». Однако вместо традиционных отрывков из сериала, в ролик попали отрывки видео самых ужасных с

Netflix порадовали поклонников «Чёрного зеркала» анонсом выхода 4 сезона
Netflix порадовали поклонников «Чёрного зеркала» анонсом выхода 4 сезона

Компания Netflix, занимающаяся сьёмкой популярных и всеми любимых американских сериалов, анонсировала выход нового сезона сериала «Black Mirror» («Чёрное

Появился первый тизер четвертого сезона сериала «Черное зеркало»
Появился первый тизер четвертого сезона сериала «Черное зеркало»

Сервис-производитель сериала Netflix поделился на своих официальных страницах видеотизером к предстоящему сезону «Черного зеркала».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости