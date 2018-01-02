Фанаты положительно восприняли новый сезон "Черного зеркала"

Пользователи Сети отреагировали на появление нового сезона "Черного зеркала". Презентовал сериал телеканал Netflix.

Никита Готский

В конце прошлого года Netflix выпустил четвертый сезон "Черного зеркала". В Интернете появились шесть серий, не связанных ни актерским составом, ни сюжетной линией. Их объединяет только тема воздействия технологий на отношения людей.Сценаристом "Черного зеркала" является писатель Чарли Брукер, над первым он работало совместно с Уильямом Бриджесом. Режиссерами выступили Джоди Фостер, Тоби Хэйнс, Джон Хиллкоут и другие.Большая часть поклонников проекта положительно отреагировали на новый сезон, включая и российских пользователей. Так, один из фанатов написал в Twitter, что данный выпуск "Черного зеркала" является лучшим подарком на новогодние праздники. Другой пользователь заметил, что многие серии являются вторичными, но это совсем не помешало в новинке.