Верка Сердючка протестует против запрета российских фильмов в Украине

Украинский артист более известный под псевдонимом Верка Сердючка высказал свой протест относительно запрета российского кинематографа на территории Украины.

Валерия Голицына

Певец отметил, что любой желающий сможет посмотреть российское кино и без особого разрешения со стороны властей, а вот в самой стране есть ряд других более насущных проблем, с которыми действительно стоит бороться. Также Андрей Данилко стал на сторону артистов выступающих за ближайшим рубежом и обратил внимание на то, что в тех «роскошных» условиях, которые предоставляет украинская сцена иногда выступать просто невозможно, не говоря уже о том, что бы прокормить всю рабочую команду на низкие гонорары.Напоминаем, что ранее сообщалось о том, что в украинское законодательство было внесено предложение штрафовать артистов выступающих в России.