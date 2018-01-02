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| | Верка Сердючка протестует против запрета российских фильмов в Украине

Верка Сердючка протестует против запрета российских фильмов в Украине

Вчера, 18:09
Украинский артист более известный под псевдонимом Верка Сердючка высказал свой протест относительно запрета российского кинематографа на территории Украины.

Верка Сердючка протестует против запрета российских фильмов в Украине

 

Певец отметил, что любой желающий сможет посмотреть российское кино и без особого разрешения со стороны властей, а вот в самой стране есть ряд других более насущных проблем, с которыми действительно стоит бороться. Также Андрей Данилко стал на сторону артистов выступающих за ближайшим рубежом и обратил внимание на то, что в тех «роскошных» условиях, которые предоставляет украинская сцена иногда выступать просто невозможно, не говоря уже о том, что бы прокормить всю рабочую команду на низкие гонорары.

Напоминаем, что ранее сообщалось о том, что в украинское законодательство было внесено предложение штрафовать артистов выступающих в России.
Валерия Голицына
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