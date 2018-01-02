Юлия Караулова мечтает о семье и загородном доме

Певица Юлия Караулова рассказала, какие желания загадала на 2018 год. Ее приоритеты: семья и дети.

Никита Готский

Караулова встретила Новый год на работе, но загадала несколько желаний. Она мечтает о семье, детях и загородном доме. До этого все желания артистки всегда сбывались, теперь она надеется нас осуществление и этих желаний.Юлия много работала, во многом ей пришлось отказаться, причем в ущерб личной жизни. Певица предпочла трудиться даже в новогоднюю ночь. По причине такой загруженности Караулова вынуждена была отказаться от проведенного времени вместе с родственниками, включая и молодого человека. Несмотря на это, Юлия не жалуется и заявляет, что все ее желания, которые она загадала год назад, сбылись.На 2018 певица пожелала уже другого. Он мечтает о семье с детьми и загородную дачу. Согласно ее надеждам, у артистки появится такой дом, куда могут приезжать ее близкие, а также там будет большая и добрая собака.