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| | Юлия Караулова мечтает о семье и загородном доме

Юлия Караулова мечтает о семье и загородном доме

Вчера, 18:02
Певица Юлия Караулова рассказала, какие желания загадала на 2018 год. Ее приоритеты: семья и дети.

Юлия Караулова мечтает о семье и загородном доме

 

Караулова встретила Новый год на работе, но загадала несколько желаний. Она мечтает о семье, детях и загородном доме. До этого все желания артистки всегда сбывались, теперь она надеется нас осуществление и этих желаний.

Юлия много работала, во многом ей пришлось отказаться, причем в ущерб личной жизни. Певица предпочла трудиться даже в новогоднюю ночь. По причине такой загруженности Караулова вынуждена была отказаться от проведенного времени вместе с родственниками, включая и молодого человека. Несмотря на это, Юлия не жалуется и заявляет, что все ее желания, которые она загадала год назад, сбылись.

На 2018 певица пожелала уже другого. Он мечтает о семье с детьми и загородную дачу. Согласно ее надеждам, у артистки появится такой дом, куда могут приезжать ее близкие, а также там будет большая и добрая собака.
Никита Готский
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