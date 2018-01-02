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| | Призрак Эми Уайнхаус является отцу: Потусторонние предвестники не покидают родственников артистки

Призрак Эми Уайнхаус является отцу: Потусторонние предвестники не покидают родственников артистки

Вчера, 17:45
Митч Уайнхаус рассказал о том, что его дочь, ныне покойная певица Эми Уайнхаус, часто появляется в его доме в Кенте, в качестве призрака, садясь на кровать. Она ничего не говорит во время своих посещений, а только посматривает на отца. Тот спрашивает, всё ли хорошо, но Эми Уайнхаус ничего ему не отвечает. Однако, по словам мужчины, даже это его утешает, хотя он и нервничает из-за такого поведения дочери.

Призрак Эми Уайнхаус является отцу: Потусторонние предвестники не покидают родственников артистки

 

Однако на этом странности не заканчиваются. У Эми Уайнхаус была татуировка, представляющая собой изображение чёрного дрозда. Спустя неделю после смерти певицы такая птица неожиданно влетела в открытое окно дома сестры Митча Уайхауса, попав в стакан. Когда мужчина хотел достать чёрного дрозда, то тот и сам вылетел, сев на ногу. Далее птица запела, причём делала это довольно долгое время.

Митч Уайнхаус подчёркивает, что это ещё далеко не всё, просто есть такое, что ему и вовсе сложно описать и пояснить. По словам отца покойной певицы, в момент её смерти он думал, что дочь когда-то вернётся, не в физическом, а больше в духовном смысле. Митч Уайнхаус ожидал, что такое случится примерно через три года, но всё началось существенно раньше. Отец знаменитости верит в знаки, подчёркивая, что всё это действительно реально. Однако некоторые скептики подчёркивают, что Митч Уайнхаус мог бы что-то и придумывать.

Призрак Эми Уайнхаус является отцу: Потусторонние предвестники не покидают родственников артистки

 

Дело в том, что мужчина старается всячески облагородить образ покойной певицы, не скрывая этого. Он не раз отмечал в интервью, что хочет, чтобы его дочь помнили не только потому, что она принимала наркотические вещества, а также умерла от алкогольного отравления. Митч Уайнхаус старается привлекать внимание к необычному голосу популярной исполнительницы, из-за которого её композиции были настоящими хитами, подчёркивая, что артистка вкладывала в них душу. Также он основал Фонд для поддержки молодых людей, зависимых от алкоголя и наркотиков. Эми Уайнхаус нет уже более шести лет, но её семья часто упоминает о ней, и критики отмечают, что не просто так.

Могут ли существовать призраки? Многие учёные отвергают такую теорию. Некоторые отмечают, что если бы некие создания из потустороннего мира действительно посещали живых людей, это должна быть такая сущность, которую не то, что невооружённым глазом не увидеть, то и техникой не засечь. Во всяком случае, современная аппаратура для такого не приспособлена. Соответственно, в случаях, когда кто-то говорит, что видит призрака, это, как отмечают эксперты, либо определённое психическое состояние, поскольку люди действительно склонны себе что-то внушать, либо просто обман, либо какая-то случайность, вызванная земной аномалией.
Ирина Летинская
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