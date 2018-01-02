Лариса Гузеева "подставила" коллег на корпоративе

Накануне новогодних праздников многие звезды, как известно, посещают корпоративы, потому актриса и ведущая передачи «Давай поженимся» на Первом канале Лариса Гузеева не стала исключением и решила встретить праздник в кругу коллег. Снимок с мероприятия она опубликовала на просторах своего Instagram, добавив, что погуляла на вечеринке ничем не хуже остальных.

Подписчики незамедлительно оценили, как хорошо выглядит их любимица, добавив, что годы над ней неподвластны. Для корпоратива Гузеева выбрала прекрасное вечернее платье изумрудного цвета. Все остальные гости, по всей видимости, не подозревали, что попали в объектив, а потому не подготовились и выглядели, толи недовольными, толи растерянными.

Также подписчики обратили внимание, что среди гостей также находится астролог Василиса Володина, которая выразила свое недовольство снимком, на котором она в таком виде недовольными смайликами.

Поклонники также отметили, что Гузеева выглядит чрезвычайно стройно, а потому осыпали ее шквалом комплиментов, отмечая ее фигуру. Некоторые даже сравнили ее с Моникой Беллучи и пожелали хорошо отметить Новый год.

Николай Офицеров