За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

От Редактора

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

Как обезопасить себя от рака?

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Лариса Гузеева "подставила" коллег на корпоративе

Лариса Гузеева "подставила" коллег на корпоративе

Вчера, 17:35
Накануне новогодних праздников многие звезды, как известно, посещают корпоративы, потому актриса и ведущая передачи «Давай поженимся» на Первом канале Лариса Гузеева не стала исключением и решила встретить праздник в кругу коллег. Снимок с мероприятия она опубликовала на просторах своего Instagram, добавив, что погуляла на вечеринке ничем не хуже остальных.
 

 

Подписчики незамедлительно оценили, как хорошо выглядит их любимица, добавив, что годы над ней неподвластны. Для корпоратива Гузеева выбрала прекрасное вечернее платье изумрудного цвета. Все остальные гости, по всей видимости, не подозревали, что попали в объектив, а потому не подготовились и выглядели, толи недовольными, толи растерянными.
 
Также подписчики обратили внимание, что среди гостей также находится астролог Василиса Володина, которая выразила свое недовольство снимком, на котором она в таком виде недовольными смайликами.
 
Поклонники также отметили, что Гузеева выглядит чрезвычайно стройно, а потому осыпали ее шквалом комплиментов, отмечая ее фигуру. Некоторые даже сравнили ее с Моникой Беллучи и пожелали хорошо отметить Новый год.

Николай Офицеров
Новости по теме
Лариса Гузеева стала жертвой аферистов в Instagram
Лариса Гузеева стала жертвой аферистов в Instagram

Известная сваха Лариса Гузеева стала жертвой аферистов в Instagram. Об этом она рассказала в своём блоге.

Лариса Гузеева зачитала рэп в эфире
Лариса Гузеева зачитала рэп в эфире "Давай поженимся"

Телеведущая шоу «Давай поженимся» удивила своих коллег и зрителей, зачитав рэп непосредственно на прямом эфире. Сообщается, что один из участников шоу

Лариса Гузеева отказалась от фотошопа
Лариса Гузеева отказалась от фотошопа

Известная российская актриса театра и кино Лариса Гузеева отказалась от услуг фотошопа. Такое решение ведущей «Давай поженимся» сопровождалось опубликованием в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости