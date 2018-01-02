Фанаты сравнили старые и новые фото Лободы

Новые фото Светланы Лободы и снимки, сделанные 13 лет назад, сравнили на просторах Instagram. По мнению пользователей, певица существенно изменилась за это время.

Никита Готский

Годы не молодят людей, особенно это касается женщин. К примеру, звезды шоу-бизнеса, желая постоянно держать себя в форме и быть привлекательными, прилагают немало сил по улучшению собственной внешности. Как считают комментаторы, такие усилия оказываются далеко не всегда удачными, а иногда и совсем не придают знаменитостям свежести и молодости. Так и в случае с известной певицей Светланой Лободой. Большинство фолловеров считают, что ранее исполнительница смотрела намного лучше и ярче.Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз станет мамой. Она написала письмо Деду Морозу, в котором пообещала проводить много времени с дочерью Евой, а также готовиться к рождению младшего брата девочки. При этом певица не рассказала, что будет отцом ее второго ребенка.