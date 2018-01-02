Елизавета Боярская поразила фанатов глубокими морщинами и седыми волосами

32-летняя российская популярная актриса Елизавета Боярская поразила своих многочисленных поклонников в сети микроблогов Instagram, загрузив видео, на котором у неё появились значительные морщины, седые волосы, а также стало заметным отсутствие зубов.

Благодаря профессиональному гриму на видео, загруженном в официальном Instagram-аккаунте Елизаветы Боярской, актрису совершенно невозможно узнать. Многие фанаты Боярской не смогли сдержать слёз, когда увидели очередную публикацию своего кумира. На коротком ролике протяжённость всего 3 секунды Елизавета с улыбкой, в которой ей не хватает нескольких передних зубов, продемонстрировала свой грим, наложенный на актрису для исполнения роли Бабы-Яги.

Александр Вест

Многие поклонники Боярской в комментариях заявили, что попросту не узнали молодую красавицу благодаря удачной работе гримёра. Стоит отметить, некоторые шутники в комментариях посоветовали Елизавете сохранить грим, с которым она якобы выглядит даже лучше.