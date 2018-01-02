Звезда «Отчаянных домохозяек» впервые показала свой округлившийся живот

Актриса Ева Лонгория, более всего известная по съемкам в фильме «Отчаянные домохозяйки», опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новую фотографию.

Домбровский Сергей

На снимке звезда запечатлена в красной пижаме в клеточку, которая не способна скрыть округлившийся живот. В комментарии 42-летняя Ева Лонгория сообщает пользователям о своей первой беременности. Ранее в обществе ходили слухи об интересном положении звезды сериала «Отчаянные домохозяйки», но она отказывалась отвечать на вопросы журналистов по этому поводу. Новый снимок Ева Лоногория подписала комментарием, в котором поздравила поклонников с Новым годом. Актриса готова к очередным приключениям и благодарна родственникам за тепло, которое они дарят ее будущему малышу.Ранее Ева Лонгория появилась на приватной вечеринке в обтягивающем платье. Некоторые заметили округлившийся живот артистки. Ей начали задавать вопросы, но звезда отказалась на них отвечать, чем привлекла к себе внимание журналистов.