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| | Ольга Серябкина шокировала поклонников фотографией без нижнего белья

Ольга Серябкина шокировала поклонников фотографией без нижнего белья

Вчера, 17:08
Солитка группы SEREBRO Ольга Серябкина заставила сердца своих поклонников биться быстрее, опубликовав горячее фото в откровенном наряде.

Ольга Серябкина шокировала поклонников фотографией без нижнего белья

 

Снимок девушка разместила в своём Instagram. Под фотографией Ольга поделилась планами на свой отпуск и пришедший 2018 год. Помимо этого девушка отметила, что верит в поговорку «как Новый год встретишь – так его и проведёшь».

Однако оценили поклонники не то, о чем писала певица, а то, во что она была одета. На Серябкиной было надето откровенное коротенькое платье-кольчуга, седланое из сотен маленьких звеньев, с глубоким вырезом на груди и бёдрах. Платье подчеркнуло роскошные формы певицы и не оставило без внимания самые сокровенные места, которые буквально просвещались из под такого наряда. Поклонники были в восторге и буквально засыпали Ольгу Серябкину комплиментами.
Валерия Голицына
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