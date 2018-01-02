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| | Жители Краснодара отметились установлением сомнительного рекорда

Жители Краснодара отметились установлением сомнительного рекорда

Вчера, 17:02
После посещения Краснодара популярный блогер Мария Вискунова, получившая широкую известность, освещая те, или иные наклонности женщин и мужчин, рассказала о своих впечатлениях о городе. Жители Краснодара прислали ей более 500 фото пенисов.

Жители Краснодара отметились установлением сомнительного рекорда

 

Популярность Мария Вискунова получила, снимая короткие ролики длиной в одну минуту, в которых она рассказывала и обсуждала о взаимопонимании женщин и мужчин. По словам Марии, она довольно часто разъезжает по всей территории России, организуя своеобразные тренинги, которые пользуются довольно большим спросом. Вискунова отметила, что в каком городе она бы не появилась, незнакомые мужчины, узнавшие её, начинают присылать ей фотографии, на которых изображено из мужское достоинство. Рассказывая о поездке в Краснодар, Мария заметила, что жители города установили абсолютный рекорд, отослав ей более 500 фотографией с пенисами.

На вопрос о том, зачем неизвестные мужчины это делают, Мария ответить не смогла. Однако, Вискунова предположила, что её видеотренинги каким-то образом могли повлиять на поведение этих мужчин.
Александр Вест
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