Виталий Малышев поздравил друзей и родных с Новым годом

Популярный участник известного телевизионного шоу «Дом-2» Виталий Малышев в сети Instagram поздравил всех своих друзей и близких с Новым годом, опубликовав фотографию, на которой он несёт новогоднюю ель.

В данный момент Виталий Малышев находится на Сейшельских Островах, где проходят съёмки телестройки. Многочисленные поклонники Виталия были приятно удивлены, увидев фотографию, на которой Малышев, будучи на тропическом острове, держит на плече новогоднюю ель, к тому же украшенную различными украшениями. В описании к фото Малышев добавил, что на острове последним напоминанием о праздновании Нового года для него служит эта ель. Также Виталий заявил, что любит находиться в эпицентре суеты в новогодний период, готовить и дарить подарки родственникам и друзьям.

Александр Вест

Также Виталий поделился, что ранее загадал желание – появиться на телевидении, и поделился своей радостью от того, что его желание действительно исполнилось. У своих подписчиков Малышев поинтересовался, какие желания загадали они на Новый год.