Леру Кудрявцеву раскритиковали за слишком откровенный наряд на «Песне года»

Лера Кудрявцева и солист Сергей Лазарев уже традиционно ведут музыкальный концерт «Песня года», на котором собираются лучшие популярные исполнители. Фанаты раскритиковали откровенный наряд Кудрявцевой.

Домбровский Сергей

Поклонники выразили негодование в социальных сетях. Пользователи разделились на два лагеря, одним понравилось платье ведущей, другие считают его чересчур отрытым для 46-летней женщины. Лера Кудрявцева надела белое платье с прозрачным верхом. По мнению многих пользователей, такой наряд не подходит зрелой женщине. Ведущая в очередной раз объявляла выход солистов на сцену программы «Песня года».Лера Кудрявцева неоднократно выбирала образ куклы Барби. За это ее критикуют фанаты, по мнению многих, то что позволительно в молодости, нельзя использовать в зрелости. Ведущая не следует советам поклонников, а надевает платья, которые ей нравятся. Многие выступают в защиту Кудрявцевой. По их словам, критикуют ведущие завистники, а она прекрасно выглядит в свои годы в любом наряде.