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| | Леру Кудрявцеву раскритиковали за слишком откровенный наряд на «Песне года»

Леру Кудрявцеву раскритиковали за слишком откровенный наряд на «Песне года»

Вчера, 17:07
Лера Кудрявцева и солист Сергей Лазарев уже традиционно ведут музыкальный концерт «Песня года», на котором собираются лучшие популярные исполнители. Фанаты раскритиковали откровенный наряд Кудрявцевой.

Леру Кудрявцеву раскритиковали за слишком откровенный наряд на «Песне года»

 

Поклонники выразили негодование в социальных сетях. Пользователи разделились на два лагеря, одним понравилось платье ведущей, другие считают его чересчур отрытым для 46-летней женщины. Лера Кудрявцева надела белое платье с прозрачным верхом. По мнению многих пользователей, такой наряд не подходит зрелой женщине. Ведущая в очередной раз объявляла выход солистов на сцену программы «Песня года».

Лера Кудрявцева неоднократно выбирала образ куклы Барби. За это ее критикуют фанаты, по мнению многих, то что позволительно в молодости, нельзя использовать в зрелости. Ведущая не следует советам поклонников, а надевает платья, которые ей нравятся. Многие выступают в защиту Кудрявцевой. По их словам, критикуют ведущие завистники, а она прекрасно выглядит в свои годы в любом наряде.
Домбровский Сергей
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