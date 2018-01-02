Отец Эми Уайнхаус заявил, что к нему постоянно является призрак дочери

Отец Эми Уайнхаус заявил, что к нему постоянно является призрак дочериВчера, 17:10
Главная роль в биографическом фильме о певице Эми Уайнхаус сыграет киноактриса Нуми Рапас, сыгравшая в трилогии «Милениум» шведского режиссера Стига Ларссона.
На австралийском телеканале вышел фильм, посвященный памяти британской певицы Эми Уайнхаус. В нем девушку показали одинокой, в плену алкогольной зависимости,
Скоро в Лондоне появится памятник британской певице Эми Уайнхаус, которая три года назад умерла в собственной квартире от алкогольного отравления.