Отец Эми Уайнхаус заявил, что к нему постоянно является призрак дочери

Отец знаменитой соул исполнительницы Эми Уайнхауз признался в интервью таблоидам о том, что ему явился призрак его покойной дочери. Он утверждает, что привидение сидит на краю его кровати почти каждую ночь.

«Она приходит ко мне, как дух и присаживается на краю моей кровати почти каждую ночь. Она просто сидит, смотрит на меня и улыбается», - заявил Митч Уайнхаус, давая интервью изданию The Daily Star.

Отец исполнительницы признается, что неоднократно общался с Эми и уверен в том, что певица приходит в родной дом умышленно, так как считает, что ушла раньше срока. Также Митч Уайнхаус отметил, что иногда ему мерещится образ дочери в регулярно прилетающем на крыльцо его дома черном дрозде.

Эми Уайнхаус британская певица и автор песен, прославившаясь своим эксцентричным исполнением песен, а также выходками, не касающимися творчества. Скончалась она в возрасте 27 лет в своем доме от алкогольной интоксикации. Неподалеку от тела исполнительницы нашли три пустых бутылки водки.

Николай Офицеров