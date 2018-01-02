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| | Отец Эми Уайнхаус заявил, что к нему постоянно является призрак дочери

Отец Эми Уайнхаус заявил, что к нему постоянно является призрак дочери

Вчера, 17:10
Отец знаменитой соул исполнительницы Эми Уайнхауз признался в интервью таблоидам о том, что ему явился призрак его покойной дочери. Он утверждает, что привидение сидит на краю его кровати почти каждую ночь.
 

Отец Эми Уайнхаус заявил, что к нему постоянно является призрак дочери

 

«Она приходит ко мне, как дух и присаживается на краю моей кровати почти каждую ночь. Она просто сидит, смотрит на меня и улыбается», - заявил Митч Уайнхаус, давая интервью изданию The Daily Star.
 
Отец исполнительницы признается, что неоднократно общался с Эми и уверен в том, что певица приходит в родной дом умышленно, так как считает, что ушла раньше срока. Также Митч Уайнхаус отметил, что иногда ему мерещится образ дочери в регулярно прилетающем на крыльцо его дома черном дрозде.
 
Эми Уайнхаус британская певица и автор песен, прославившаясь своим эксцентричным исполнением песен, а также выходками, не касающимися творчества. Скончалась она в возрасте 27 лет в своем доме от алкогольной интоксикации. Неподалеку от тела исполнительницы нашли три пустых бутылки водки.

Николай Офицеров
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