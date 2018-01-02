"Фу, там все видно": С немытой головой и в шпагате Волочкова попарилась в бане

Российская балерина решила порадовать поклонников традиционным шпагатом

Она поделилась на своей странице в Instagram снимком, как она проводит первый день наступившего года в собственной бане. Бывшая прима Большого театра рассказала, что одна из ее традиций - это банные процедуры непосредственно первого января. Она также задала вопрос поклонникам относительно их времяпровождения в первый день Нового года.Подписчики оставили массу разнообразных комментариев под снимком. В том числе восхваляющих профессиональные таланты Анастасии, а также критикующие набившую оскомину излюбленную позу для съемок, обстановку в парной и банный веник, которым скромно прикрывается балерина.

Перед Новым годом Волочкова приняла участие в передаче «Давай поженимся», которая получилась, по словам самой Анастасии, очень «угарной». Артистка, как водится, поделилась с подписчиками своими впечатлениями. Как оказалось ей достался довольно «сложный пассажир», но, благодаря природной настойчивости, Анастасии удалось выстоять. Главное - что передача получилась отлично - настроение зрителей точно будет на высоте после ее просмотра. Правда, начало «впечатлило» сразу - ведущая Лариса Гузеева высказала свое мнение против весьма откровенного декольте балерины и даже умудрилась ухватить ее за грудь. Комментаторы в Instagram отмечали, что не смогли бы держаться столь достойно, как это показала Анастасия. Кстати, количество ее подписчиков приближается к 2,5 миллионам.

Еще не утихли отголоски недавнего порно-скандала с участием якобы экс-возлюбленного Волочковой Чермена Дзотова. Запутанное дело пытались прояснить и на одном из телевизионных шоу, и на просторах Интернета. Дзотов то представал в роли незадачливого любовника «примы», которому пришло в голову тайно запечатлеть ее во время их любовных утех, а потом без ее же ведома выложить в Сеть, то оказался учеником секс-тренера, который дал ему такое задание.Настроение Волочковой тоже менялось по несколько раз за передачу, но, в целом, она высказала свое глубокое презрение к такому представителю кавказского народа, который она всегда уважала, и такому недостойному мужчины поступку. Анастасия выразила надежду, что все, когда-либо оскорбившие ее люди, рано или поздно понесут соответствующее наказание и окажутся в тюрьме.