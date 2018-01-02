За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

От Редактора

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

Как обезопасить себя от рака?

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | "Фу, там все видно": С немытой головой и в шпагате Волочкова попарилась в бане

"Фу, там все видно": С немытой головой и в шпагате Волочкова попарилась в бане

Вчера, 16:52
Российская балерина решила порадовать поклонников традиционным шпагатом

 

 

Она поделилась на своей странице в Instagram снимком, как она проводит первый день наступившего года в собственной бане. Бывшая прима Большого театра рассказала, что одна из ее традиций - это банные процедуры непосредственно первого января. Она также задала вопрос поклонникам относительно их времяпровождения в первый день Нового года.

Подписчики оставили массу разнообразных комментариев под снимком. В том числе восхваляющих профессиональные таланты Анастасии, а также критикующие набившую оскомину излюбленную позу для съемок, обстановку в парной и банный веник, которым скромно прикрывается балерина.

"Фу, там все видно": С немытой головой и в шпагате Волочкова попарилась в бане

 

Перед Новым годом Волочкова приняла участие в передаче «Давай поженимся», которая получилась, по словам самой Анастасии, очень «угарной». Артистка, как водится, поделилась с подписчиками своими впечатлениями. Как оказалось ей достался довольно «сложный пассажир», но, благодаря природной настойчивости, Анастасии удалось выстоять. Главное - что передача получилась отлично - настроение зрителей точно будет на высоте после ее просмотра. Правда, начало «впечатлило» сразу - ведущая Лариса Гузеева высказала свое мнение против весьма откровенного декольте балерины и даже умудрилась ухватить ее за грудь. Комментаторы в Instagram отмечали, что не смогли бы держаться столь достойно, как это показала Анастасия. Кстати, количество ее подписчиков приближается к 2,5 миллионам.

"Фу, там все видно": С немытой головой и в шпагате Волочкова попарилась в бане

 

Еще не утихли отголоски недавнего порно-скандала с участием якобы экс-возлюбленного Волочковой Чермена Дзотова. Запутанное дело пытались прояснить и на одном из телевизионных шоу, и на просторах Интернета. Дзотов то представал в роли незадачливого любовника «примы», которому пришло в голову тайно запечатлеть ее во время их любовных утех, а потом без ее же ведома выложить в Сеть, то оказался учеником секс-тренера, который дал ему такое задание.

Настроение Волочковой тоже менялось по несколько раз за передачу, но, в целом, она высказала свое глубокое презрение к такому представителю кавказского народа, который она всегда уважала, и такому недостойному мужчины поступку. Анастасия выразила надежду, что все, когда-либо оскорбившие ее люди, рано или поздно понесут соответствующее наказание и окажутся в тюрьме.
Новости по теме
Анастасия Волочкова поделилась семейным снимком в Instagram
Анастасия Волочкова поделилась семейным снимком в Instagram

Недавно российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками семейным фото, которое она опубликовала в социальной сети Instagram.

Анастасия Волочкова поделилась снимком без макияжа
Анастасия Волочкова поделилась снимком без макияжа

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась снимком без макияжа и в домашней одежде в своём Instagram. Артистка удивила поклонников таким неожиданным

В сети вновь появились фотографии обнаженной Волочковой в бане
В сети вновь появились фотографии обнаженной Волочковой в бане

На своей странице в Instagram Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала свое идеальное тело. На этот раз прима-балерина выложила снимки себя обнаженной в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости