Елена Малышева рассказала о том, как бороться с похмельем

Профессор медицины, а также известная телеведущая Елена Малышева поделилась советом относительно того, каким образом можно максимально быстро избавиться от похмелья. После новогоднего застолья некоторые россияне нередко страдают от похмельного синдрома отравления продуктами, образующимися в организме после распада алкоголя. Малышева подчеркивает, что в классификации соответствующих веществ, этанол является весьма сильным ядом.

«Отравление происходит в тех отдельно взятых случаях, когда печень не успевает справляться с оказываемой на нее нагрузкой. Потому первое, что следует сделать при похмельном синдроме, это принять крайне сильнодействующих в данном случае антидот аспирин. Этот препарат снижает головную боль и головокружение. Во-вторых, человек, который перебрал с алкоголем должен пить большое количество жидкости, лучше даже солевого раствора. Если же все эти меры не помогают, то нужно обращаться в больницу, где соответствующие растворы введут внутривенно», - заявила Малышева.

Также она добавила, что не стоит гнушаться народных методов, к примеру, принять капустный или огуречный рассолы. Подходит лучше рассол не от маринованных, а от соленых огурцов.

Николай Офицеров