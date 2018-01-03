За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Елена Малышева рассказала о том, как бороться с похмельем

Елена Малышева рассказала о том, как бороться с похмельем

Сегодня, 07:40
Профессор медицины, а также известная телеведущая Елена Малышева поделилась советом относительно того, каким образом можно максимально быстро избавиться от похмелья. После новогоднего застолья некоторые россияне нередко страдают от похмельного синдрома отравления продуктами, образующимися в организме после распада алкоголя. Малышева подчеркивает, что в классификации соответствующих веществ, этанол является весьма сильным ядом.
 

 

«Отравление происходит в тех отдельно взятых случаях, когда печень не успевает справляться с оказываемой на нее нагрузкой. Потому первое, что следует сделать при похмельном синдроме, это принять крайне сильнодействующих в данном случае антидот аспирин. Этот препарат снижает головную боль и головокружение. Во-вторых, человек, который перебрал с алкоголем должен пить большое количество жидкости, лучше даже солевого раствора. Если же все эти меры не помогают, то нужно обращаться в больницу, где соответствующие растворы введут внутривенно», - заявила Малышева.
 
Также она добавила, что не стоит гнушаться народных методов, к примеру, принять капустный или огуречный рассолы. Подходит лучше рассол не от маринованных, а от соленых огурцов.

Николай Офицеров
Новости по теме
Елена Малышева появилась на публике со взрослым сыном
Елена Малышева появилась на публике со взрослым сыном

Известная телеведущая и главный терапевт России Елена Малышева решила посетить премьеру отечественного фильма «Время первых» вместе со своим взрослым сыном

Елена Малышева дала советы, как спастись от 30-градусной жары в Москве
Елена Малышева дала советы, как спастись от 30-градусной жары в Москве

Профессор, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала общественности о том, как бороться с жарой. Она настоятельно рекомендовала не

Елена Малышева рассказала о влиянии мужской злобы на организм
Елена Малышева рассказала о влиянии мужской злобы на организм

В очередном выпуске передачи "Жить здорово" Елена Малышева пробовала разобраться, откуда появляется мужская агрессия. Ведущая считает, что припадки злости

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости