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| | Елена Ваенга поделилась семейными фото

Елена Ваенга поделилась семейными фото

Вчера, 16:48
Певица Елена Ваенга провела празднование Нового года в кругу семьи и поделилась фотографиями такого события в Instagram.

Елена Ваенга поделилась семейными фото

 

Кроме празднования Нового года в кругу семьи Ваенга и первое января провела с родными. Елена делилась не только праздничными фото, но и домашними фотографиями с семьёй. Певица аккомпанировала своему сыну на пианино, а после поделилась фотографиями своего праздничного меню.

Поклонники были в восторге от такой открытости певицы, а также оценили их дуэт с сыном. Помимо всего прочего, подписчики блога Елены Ваенги оценили и то, как певица постройнела к Новому году, а также наделали её кучу комплиментов.
Валерия Голицына
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