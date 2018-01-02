Елена Ваенга поделилась семейными фото

Певица Елена Ваенга провела празднование Нового года в кругу семьи и поделилась фотографиями такого события в Instagram.

Валерия Голицына

Кроме празднования Нового года в кругу семьи Ваенга и первое января провела с родными. Елена делилась не только праздничными фото, но и домашними фотографиями с семьёй. Певица аккомпанировала своему сыну на пианино, а после поделилась фотографиями своего праздничного меню.Поклонники были в восторге от такой открытости певицы, а также оценили их дуэт с сыном. Помимо всего прочего, подписчики блога Елены Ваенги оценили и то, как певица постройнела к Новому году, а также наделали её кучу комплиментов.