"Хлеб" сделал кавер-версию на песню Бузовой

"Хлеб" презентовал свою новую работу, получившую название "Мало половин". По мнению поклонников, музыканты данного коллектива выполнили композицию более энергично, нежели автор оригинала. Над видеоклипом трудились оператор Евгений Быстров и режиссер Дмитрий Фадеев, а главной темой песни является слэм и плавание на байдарках. Помимо того, в песне раскрываются данные о мужчинах. По желанию авторов клипа, в ролике раскрываются подробности отношений между женщиной и мужчиной.
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