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| | "Хлеб" сделал кавер-версию на песню Бузовой

"Хлеб" сделал кавер-версию на песню Бузовой

Вчера, 16:55
Музыканты группы "Хлеб" создали кавер на песню Ольги Бузовой "Мало половин". Клип представлен на новогоднем шоу Big Russian Boss.

"Хлеб" сделал кавер-версию на песню Бузовой

 

"Хлеб" презентовал свою новую работу, получившую название "Мало половин". По мнению поклонников, музыканты данного коллектива выполнили композицию более энергично, нежели автор оригинала. Над видеоклипом трудились оператор Евгений Быстров и режиссер Дмитрий Фадеев, а главной темой песни является слэм и плавание на байдарках. Помимо того, в песне раскрываются данные о мужчинах. По желанию авторов клипа, в ролике раскрываются подробности отношений между женщиной и мужчиной.

 
Ольга Бузова пролила слезы в канун Нового года. Она опубликовала в Интернете запись, в которой предстала вместе со своими подругами. Под бой курантов девушки распивали шампанское, в один из моментов можно увидеть, как Ольга плачет. Она пообещала поклонникам, что в 2018 году будет самой счастливой.

Никита Готский
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