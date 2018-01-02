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| | Девушка умерла через несколько часов после свадьбы

Девушка умерла через несколько часов после свадьбы

Вчера, 17:02
Спустя 18 часов после бракосочетания невеста скоропостижно скончалась.

Девушка умерла через несколько часов после свадьбы

 

Хизер Линдсей, 31-летнего возраста, умерла спустя 18 часов после свадьбы. Она болела тяжелой формы рака молочной железы. Ее избранник Дэвид Моше, решил узаконить их отношения, пускай и в последние часы жизни Хизер. Свадьба состоялась 30 декабря в больничной палате Святого Франциска в Коннектикуте. Девушка была в подвенечном платье и выглядела, несмотря на страшную болезнь, очень счастливой.

Все родственники и знакомые Хизер Линдсей будут вечно чтить ее память. Она совершила поистине отважный поступок, несмотря на невыносимую боль, в последние часы жизни, она доказала, что любовь не испугает даже смерть.
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