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| | Филипп Киркоров с детьми на новогодние каникулы отправился в Майями

Филипп Киркоров с детьми на новогодние каникулы отправился в Майями

Сегодня, 14:05
Король российской эстрады Филипп Киркоров поделился со своими поклонниками ближайшими планами на зимний отпуск. Певец вместе с отцом и детьми отправились праздновать в Майями.

Филипп Киркоров с детьми на новогодние каникулы отправился в Майями

 

Филип Киркоров на своей страничке в сети Instagram рассказал, что планирует немного отдохнуть от своего напряженного гастрольного графика и провести время в кругу своих родных. Именно по этой причине Киркоров с детьми отправились в Майями, где у артиста имеются свои апартаменты.

Певец опубликовал короткое видео, где показал свой перелет с детьми: «Прилетели... весёлые каникулы начались». Поклонники в комментариях пожелали артисту приятного отдыха и назвали его образцовым отцом: «Здорово, когда доход позволяет побаловать детей.....рада белой завистью», «Счастливого отдыха!», «Молодец, Филипп! Отличный отец, такой отдых организовал».
Светлана Славянская
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