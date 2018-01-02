Филипп Киркоров с детьми на новогодние каникулы отправился в Майями

Король российской эстрады Филипп Киркоров поделился со своими поклонниками ближайшими планами на зимний отпуск. Певец вместе с отцом и детьми отправились праздновать в Майями.

Светлана Славянская

Филип Киркоров на своей страничке в сети Instagram рассказал, что планирует немного отдохнуть от своего напряженного гастрольного графика и провести время в кругу своих родных. Именно по этой причине Киркоров с детьми отправились в Майями, где у артиста имеются свои апартаменты.Певец опубликовал короткое видео, где показал свой перелет с детьми: «Прилетели... весёлые каникулы начались». Поклонники в комментариях пожелали артисту приятного отдыха и назвали его образцовым отцом: «Здорово, когда доход позволяет побаловать детей.....рада белой завистью», «Счастливого отдыха!», «Молодец, Филипп! Отличный отец, такой отдых организовал».