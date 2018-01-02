Алексей Чумаков рассказал о своем хобби

Российский артист Алексей Чумаков поведал поклонникам о собственном развлечении. Певец в свободное время любит лепить.

Никита Готский

Исполнитель сообщил, чем любит заниматься, когда не занят. Так, Чумаков лепит всевозможные фигурки, о чем и рассказал в соцсети Instagram. "", - сообщает в Сети 36-летний артист.Музыкант занимается подобным занятием для души, не исключается, что спустя определенное время он начнет выполнять заказы от разных клиентов, потому как его труды уже пользуются спросом. В комментариях подписчики Чумакова поинтересовались у артиста, какую денежную сумму он просит, дабы предоставить поклоннику свою лепку.Уже минувший, 2017, год оказался довольно удачным для Алексея, причем не только в музыкальном плане. Юлия Ковальчук, его супруга, подарила мужу дочь.